12:02
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Зеленська ініціює приєднання України до "Партнерства Біарріц": що це таке

      343 Читать новость на русском
      олена Зеленська ініціює приєднання України до "Партнерства Біарріц", заснованого для утвердження гендерної рівності / ukrinform.ua

      Перша леді Олена Зеленська закликала президента й уряд приєднати Україну до міжнародного "Партнерства Біарріц", започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності.

      Зеленська вважає, що ідея приєднання України "до цієї чудової ініціативи" є цілком логічною, повідомляє Укрінформ.

      До теми: Гендерна рівність в армії: скільки дівчат боронять Україну на Cході

      "Хочу поділитися з вами новиною щодо подальших кроків України на шляху до приєднання. По-перше, я ініціюю приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц". Звертаюся із закликом до президента та Кабінету міністрів", – сказала перша леді під час відкриття третього Українського жіночого конгресу.

      Олена Зеленська Український жіночий конгрес
      Зібрання Українського жіночого конгресу / Фото Укрінформ

      Координатор робочої групи підготує листа на ім'я президента з проханням уповноважити віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу провести процес приєднання.

      17 грудня в Парижі Кулеба передасть листа з бажанням України приєднатися міністру з гендерної політики Франції. Після цього в Україні відповідні органи розроблять план дій щодо конкретних обов'язків держави в межах підтримки приєднання.

      Я впевнена, що Україна має всі можливості та права бути поруч зі світовими лідерами у боротьбі за гендерну рівність,
      – наголосила Зеленська.

      Що таке "Партнерство Біарріц"

      "Партнерство Біарріц" було започатковане 25 серпня 2019 року лідерами G7 для забезпечення гендерної рівності. Це рекомендації щодо просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та дівчат.

      Визначено 79 найкращих законодавчих практик у сфері гендерної рівності у 4 секторах у всіх регіонах світу: боротьба з насильством, розширення економічних можливостей, освіта та охорона здоров'я, ліквідація дискримінації.

      Країни, які беруть на себе зобов’язання через "Партнерство Біарріц", повинні ухвалити та впровадити прогресивні законодавчі межі щодо гендерної рівності:

      • зупинити гендерно зумовлене насильство;
      • забезпечити справедливу та якісну освіту та охорону здоров'я для жінок і дівчат;
      • сприяти розширенню економічних можливостей жінок і дівчат;
      • забезпечити повну рівність між жінками та чоловіками у державній політиці.

      На сьогодні понад 2,5 мільярда жінок та дівчат у всьому світі відчувають на собі вплив дискримінаційного законодавства та відсутності правового захисту.

      У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі
      сьогодні
      7072
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гендерна рівність Олена Зеленська Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:55 Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі
      Ярослав Погарський 114
      сьогодні , 11:30 Смертельні пожежі в Одесі: чи наведе Труханов лад у місті
      Дмитро Гнап 53
      сьогодні , 10:06 Хитрий Путін та хвиля протестів: топ подій, що змінили світ у 2019 році
      Анатолій Максимов 1156
      сьогодні , 07:30 Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки
      Євгенія Мазур 6700
      сьогодні , 07:03 Рекет та мільйонери-бандити: як Зеленський буде боротися з криміналітетом
      2959
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук