Зеленська ініціює приєднання України до "Партнерства Біарріц": що це таке

Перша леді Олена Зеленська закликала президента й уряд приєднати Україну до міжнародного "Партнерства Біарріц", започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності.

Зеленська вважає, що ідея приєднання України "до цієї чудової ініціативи" є цілком логічною, повідомляє Укрінформ.

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"Хочу поділитися з вами новиною щодо подальших кроків України на шляху до приєднання. По-перше, я ініціюю приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц". Звертаюся із закликом до президента та Кабінету міністрів", – сказала перша леді під час відкриття третього Українського жіночого конгресу.



Зібрання Українського жіночого конгресу / Фото Укрінформ

Координатор робочої групи підготує листа на ім'я президента з проханням уповноважити віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу провести процес приєднання.

17 грудня в Парижі Кулеба передасть листа з бажанням України приєднатися міністру з гендерної політики Франції. Після цього в Україні відповідні органи розроблять план дій щодо конкретних обов'язків держави в межах підтримки приєднання.

Я впевнена, що Україна має всі можливості та права бути поруч зі світовими лідерами у боротьбі за гендерну рівність,

– наголосила Зеленська.

Що таке "Партнерство Біарріц"

"Партнерство Біарріц" було започатковане 25 серпня 2019 року лідерами G7 для забезпечення гендерної рівності. Це рекомендації щодо просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та дівчат.

Визначено 79 найкращих законодавчих практик у сфері гендерної рівності у 4 секторах у всіх регіонах світу: боротьба з насильством, розширення економічних можливостей, освіта та охорона здоров'я, ліквідація дискримінації.

Країни, які беруть на себе зобов’язання через "Партнерство Біарріц", повинні ухвалити та впровадити прогресивні законодавчі межі щодо гендерної рівності:

зупинити гендерно зумовлене насильство;

забезпечити справедливу та якісну освіту та охорону здоров'я для жінок і дівчат;

сприяти розширенню економічних можливостей жінок і дівчат;

забезпечити повну рівність між жінками та чоловіками у державній політиці.

На сьогодні понад 2,5 мільярда жінок та дівчат у всьому світі відчувають на собі вплив дискримінаційного законодавства та відсутності правового захисту.