Хавьер Милей пригласил Владимира Зеленского в Аргентину, чтобы он присутствовал во время инаугурации. Глава украинского государства вместе с делегацией 10 декабря были рядом с новоизбранным президентом. Последний даже успел сделать подарок своему украинскому коллеге, что можно было увидеть во время онлайн-трансляции, передает 24 Канал.

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Что подарил Милей Зеленскому

Хавьер Милей сделал подарок Владимиру Зеленскому во время инаугурации. Глава аргентинского государства вручил своему украинскому коллеге Ханукальную менору. Заметим, что 10 декабря был четвертый из восьми дней Хануки 5784. Ее отмечают с 7 по 15 декабря.

Зеленский получил Ханукальную менору от Милея: смотрите видео

Отметим, что Владимир Зеленский в первый день Хануки 2023 года собрал раввинов из разных городов Украины. Глава государства зажег вместе с собравшимися Ханукальную свечу.

Кроме того, он отдельно изложил поздравление с Ханукой, в котором обратился к еврейской общине. Напомним, что уже третий год Ханука – государственный праздник в Украине.

Зеленский пообщался с Милеем

Прежде глава государства выразил благодарность за приглашение, которое он получил от Хавьера Милея.

В период войны сложно найти время и пролететь пол земного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию по поводу поддержки Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент также убежден, что у государств может быть мощное общее будущее. Владимир Зеленский заметил, что он во время инаугурации почувствовал тот уровень поддержки, который есть у Милея от народа Аргентины. Президент добавил, что услышал, как они скандируют "Свобода, свобода, свобода". По словам главы украинского государства, это то, за что украинцы борются.

И они еще кричали "Народ с тобой". Было ясно, как народ к вам относится. Я вам желаю, чтобы у вас всегда была такая поддержка. И только свободы и мира. И рассчитываем на вашу поддержку Украины на пути к победе и миру,

– добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский рассказал Хавьеру Милею о процессе имплементации Украинской формулы мира. Он пригласил аргентинскую сторону к участию в четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешней политике по реализации Формулы мира в январе 2024 года. Глава государства также призвал к подготовке первого учредительного Глобального саммита мира.