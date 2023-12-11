Хав'єр Мілей запросив Володимира Зеленського до Аргентини, щоб він був присутнім під час інавгурації. Глава української держави разом з делегацією 10 грудня були поруч з новообраним президентом. Останній навіть встиг зробити подарунок своєму українському колезі, що можна було побачити під час онлайн-трансляції, передає 24 Канал.

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Що подарував Мілей Зеленському

Хав'єр Мілей зробив подарунок Володимира Зеленського під час інавгурації. Глава аргентинської держави вручив своєму українському колезі Ханукальну менору. Зауважимо, що 10 грудня був четвертий з восьми днів Хануки 5784. Її цьогоріч відзначають з 7 по 15 грудня.

Зеленський отримав Ханукальну менору від Мілея: дивіться відео

Зауважимо, що Володимир Зеленський у перший день Хануки 2023 зібрав рабинів з різних міст України. Глава держави запалив разом із присутніми Ханукальну свічку.

Крім того, він окремо виклав вітання з Ханукою, у якому звернувся до єврейської громади. Нагадаймо, що вже третій рік поспіль Ханука – державне свято в Україні.

Зеленський поспілкувався з Мілеєм

Передовсім глава держави висловив вдячність за запрошення, яке він отримав від Хав'єра Мілея.

У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії,

– сказав Володимир Зеленський.

Український президент також висловив переконання, що у держав може бути потужне спільне майбутнє. Володимир Зеленський зауважив, що він під час інавгурації відчув той рівень підтримки, який є у Мілея від народу Аргентини. Президент додав, що почув, як вони скандують "Свобода, свобода, свобода". За словами глави української держави, це те, за що українці борються.

І вони ще кричали "Народ з тобою". Було зрозуміло, як народ до вас ставиться. Я вам бажаю, щоб ви завжди мали таку підтримку. І тільки свободи, і миру. І розраховуємо на вашу підтримку України на шляху до перемоги і до миру,

– додав Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів Хав'єру Мілею про процес імплементації Української формули миру. Він запросив аргентинську сторону до участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру у січні 2024 року. Глава держави також закликав до підготовки першого установчого Глобального саміту миру.