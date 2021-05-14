Президент Владимир Зеленский 14 апреля подписал закон для продолжения экспортной пошлины на лом черных металлов. Таким образом ставка пошлины будет действовать еще 5 лет.

Верховная Рада приняла законопроект 27 апреля 2021 года. Его поддержал 291 народный депутат.

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Документ продлевает до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной пошлины – 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов.

Для чего продлили действие экспортной пошлины

Продлив действие пошлины, создали условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине.

В Офисе Президента отметили, что это будет способствовать бесперебойной работе украинской металлургической промышленности, а также сохранит рабочие места и увеличит налоги, поступающие в бюджет.

Кроме того, проект должен способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

В пресс-службе президента отметили, что инициатива соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу. Дело в том, что переработка лома на сталь требует лишь третьей части затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.

Обратите внимание! Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

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