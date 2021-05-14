СНБО рассмотрел вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. А также людей, в пользовании которых они находятся.

Президент Зеленский сообщил, что речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

Важно Новые санкции и земли в Конча-Заспе: обращение Зеленского по итогам заседания СНБО

Он обратил внимание на то, что во времена Януковича и согласно постановлению правительства был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание.

По словам Зеленского, это только на первый взгляд выглядело неплохо. На самом деле так за очень символическую плату легализовали пребывание там ряда непонятных лиц.

Зеленский назвал конкретных людей

Глава государства подчеркнул, что речь о бывших судьях, прокурорах, сотрудниках правоохранительных органов, таможенниках и налоговиках. В том числе и вспомнил про:

людей по фамилии Пискун, Ландик, Васюник;

министров времен Януковича – Дмитрия Табачника и Раису Богатыреву;

вице-премьера времен Порошенко – Геннадия Зубко;

директора департамента корпорации "Богдан" – Александра Ильина.

Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50%,

– пояснил Зеленский.

Президент добавил, что они могли там проживали за символическую плату. Поэтому он поставил задачу провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы.

А кроме этого – установить полный перечень лиц, которые там живут и при каких условиях они получили это право. После этого начнется "великое переселение этих народов", анонсировал он.

Зеленский записал новое обращение: смотрите видео