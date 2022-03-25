Жилье для переселенцев

Об этом завил Президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал. По его словам областные администрации получили четкую задачу – быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц.

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Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом. И лучше – это дом в Украине, чем где-то за границей. Пособие мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя,

– заявил президент.

Пенсии

По словам Зеленского, уже начались выплаты пенсий за апрель. В частности, Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а Укрпочта будет развозить наличные.

Завтра – послезавтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях Восточной и Центральной Украины. На днях же волна выплат охватит все государство,

– добавил Зеленский

еПоддержка

По программе "еПоддержка" людям, которые потеряли работу или возможность заниматься предпринимательством, уже выплачено более 20 миллиардов гривен. Сумма выплаты – 6 тысяч 500 гривен.

Вечернее обращение Зеленского за 25 марта: смотрите видео