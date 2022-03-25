Житло для переселенців

Про це завив Президент України Володимир Зеленський, передає 24 канал. За його словами обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб.

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Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя,

– заявив президент.

Пенсії

За словами Зеленського, вже розпочались виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозитиме готівку.

Завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України. Днями ж хвиля виплат охопить усю державу,

– додав Зеленський

єПідтримка

За програмою "єПідтримка" людям, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень. Сума виплати – 6 тисяч 500 гривень.

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