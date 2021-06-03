Об этом глава государства рассказал на Конгрессе местных и региональных властей. Зеленский отметил, что вместе с Кабинетом Министров и Верховной Радой будет инициировать необходимые законопроекты.

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На местах будет оставаться больше налогов

По словам Зеленского, это касается совершенствования платы за землю, единого транспортного налога, а также налога на недвижимость и доходы физических лиц.

Глава государства подчеркнул, что речь идет не об увеличении этих налогов, а о росте той доли, которая остается на местах.

Вместе с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты по оптимизации доходной части местных бюджетов,

– отметил президент.

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Обратите внимание! В Министерстве финансов заявили, что в государственный бюджет Украины в течение января – мая 2021 года поступило на более 18 миллиардов гривен больше, чем было предусмотрено планом. Следовательно его перевыполнили за это время на 4,5%.