Про це глава держави розповів на Конгресі місцевих і регіональних влад. Зеленський зауважив, що разом з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою ініціюватиме необхідні законопроєкти.

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На місцях залишатиметься більше податків

За словами Зеленського, це стосується вдосконалення плати за землю, єдиного транспортного податку, а також податку на нерухомість і доходи фізичних осіб.

Глава держави наголосив, що мовиться не про збільшення цих податків, а про зростання тієї частки, яка залишається на місцях.

Разом з урядом і парламентом ми будемо ініціювати законопроєкти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів,

– зазначив президент.

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