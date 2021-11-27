Программа начнется в 2022 году
Украинские власти ищут пути решения проблемы из-за окончания контракта о транзите газа с Россией в 2024 году. Об этом Зеленский заявил на своей пресс-конференции 26 ноября.
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У нас сейчас вызов номер один – вопрос 2025 года, когда истечет контракт на транзит газа. Я думаю, что это будет сложный момент. Считаю, что мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации,
– подчеркнул глава государства.
Офис Президента и Министерство экономики уже работают над разработкой программы термомодернизации и энергоэффективности. По словам Зеленского, термомодернизация коммунальных учреждений обойдется государству в 300 миллиардов гривен.
Программа стартует в следующем году – в качестве пилотного проекта проведут термомодернизацию большого количества многоэтажек и вдвое уменьшат потребление ими газа. В ближайшие три года для реализации этой программы привлекут 100 миллиардов гривен.
"Если мы будем двигаться с командой так, как мы двигаемся с дорогами (говорится о "Большой стройке" – 24 канал), мы должны расписать эту фабулу не на 10, а на 5 лет", – подчеркнул Зеленский.
Смотрите видео пресс-конференции президента: