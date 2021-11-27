Програма розпочнеться у 2022 році

Українська влада шукає шляхи вирішення проблеми через закінчення контракту про транзит газу з Росією у 2024 році. Про це Зеленський заявив на своїй пресконференції 26 листопада.

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У нас зараз виклик номер один – питання 2025 року, коли закінчиться контракт на транзит газу. Я вважаю, що це буде складний момент. Вважаю, що ми повинні швидко впроваджувати реформу термомодернізації,

– наголосив глава держави.

Офіс Президента та Міністерство економіки вже працює над розробкою програми термомодернізації та енергоефективності. За словами Зеленського, термомодернізація комунальних установ коштуватиме державі 300 мільярдів гривень.

Програма стартує наступного року – як пілотний проєкт проведуть термомодернізацію великої кількості багатоповерхівок та вдвічі зменшать споживання ними газу. У найближчі 3 роки для реалізації цієї програми залучать 100 мільярдів гривень.

"Якщо ми будемо рухатися з командою так, як ми рухаємося з дорогами (мовиться про "Велике будівництво" – 24 канал), ми повинні розписати цю фабулу не на 10, а на 5 років", – підкреслив Зеленський.

Зверніть увагу! Влітку 2021 року тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент США Джо Байден оприлюднили спільну позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2". У ній політикиня наголосила, що вимагатиме від Володимира Путіна продовжити договір про транзит газу з Україною ще на 10 років.

Дивіться відео пресконференції президента: