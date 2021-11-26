Під час пресмарафону 26 листопада Зеленський зауважив, що довіряв різним людям: як досвідченим, так і не дуже. Водночас він навіть не підозрював, наскільки сильною спокусою для декого стане влада.

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Український лідер зауважив, що про таке не пишуть у книжках з менеджменту. Водночас це дуже сильно змінює людей.

Зеленський наголосив: довіра для нього – це номер один. Водночас якщо пропонуєш людині очолити ту чи іншу інституцію, не варто забувати, що риба гниє з голови. Якщо кандидат не готовий до своєї посади, він заплющуватиме очі на багато бруду.

Президент наголосив: це його помилка.

Я не знав, що така спокуса у Верховній Раді. Я не знав, що можна так сильно любити крісло,

– заявив Зеленський.

Водночас президент зізнався: він – не у відчаї. Зеленський зауважив, що є достатньо міцним хлопцем.

Які ще помилки виокремив Зеленський

Президент також зізнався: не дивлячись на те, що це на 99% залежить від Росії, у питанні домовленостей треба було діяти сильніше. Необхідно було більше ризикувати. Однак це ще можна виправити.

Окрім того, Зеленський зауважив, що життя на державній дачі – це помилка. Необхідно було відразу купувати за свої гроші два будинки та селити охорону.

Зеленський про життя на держдачі

У програмі "Світське життя" Зеленський пояснив Катерині Осадчій, чому досі мешкає на державній дачі. За словами українського лідера, це пов'язано тільки з охороною. Їм також потрібен дім.

Президент зауважив, що вони з дружиною планують придбати житло. Процес намагаються пришвидшити максимально.

Тим часом держдачу використовують лише як готель.

Зеленський дав пресконференцію журналістам: дивіться відео