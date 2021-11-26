Про це глава держави повідомив під час пресконференції, яка відбулася у п'ятницю, 26 листопада.

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Я не буду боротися за владу – я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало. А щодо якогось силового тиску на мене, щоб я пішов, то якщо таке буде ви побачите абсолютно зворотний ефект,
– сказав президент.

"Тоді буде відповідь, і я буду боротися до останнього, як це було першого разу, коли я пішов у президенти України", – продовжив Володимир Зеленський.

Він додав, що на своїй посади прагне:

  • розбудовувати інфраструктуру держави;
  • працювати над закінченням війни;
  • працювати над встановленням миру на Донбасі;
  • допомагати у подоланні багатьох інших викликів.

Зеленський дав пресконференцію журналістам: дивіться відео