Про це глава держави повідомив під час пресконференції, яка відбулася у п'ятницю, 26 листопада.

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Я не буду боротися за владу – я борюся за Україну, як би пафосно це не звучало. А щодо якогось силового тиску на мене, щоб я пішов, то якщо таке буде ви побачите абсолютно зворотний ефект,

– сказав президент.

"Тоді буде відповідь, і я буду боротися до останнього, як це було першого разу, коли я пішов у президенти України", – продовжив Володимир Зеленський.

Він додав, що на своїй посади прагне:

розбудовувати інфраструктуру держави;

працювати над закінченням війни;

працювати над встановленням миру на Донбасі;

допомагати у подоланні багатьох інших викликів.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що ще не схвалив рішення стосовно того, чи піде на другий президентський термін. За його словами, це вирішуватиме суспільство.

Зеленський дав пресконференцію журналістам: дивіться відео