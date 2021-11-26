Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 26 ноября.

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Я не буду бороться за власть – я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. А что касается какого-то силового давления на меня, чтобы я ушел, то если такое будет – вы увидите совершенно обратный эффект,

– сказал президент.

"Тогда будет ответ, и я буду бороться до последнего, как это было в первый раз, когда я пошел в Президенты Украины", – продолжил Владимир Зеленский.

Он добавил, что на своей должности стремится:

развивать инфраструктуру государства;

работать над окончанием войны;

установлением мира на Донбассе;

помогать в преодолении многих других вызовов.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решение относительно того, пойдет ли на второй президентский срок. По его словам, это будет решать общество.

Зеленский дал пресс-конференцию журналистам: смотрите видео