Создание медиа анонсировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для украинцев нет ничего невозможного.

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Мы свободные люди, которые смело борются за свою свободу. И хотим, чтобы об этом еще больше знали, чтобы видели это во всем мире,

– добавил президент.

Первый проект

Зеленский отметил, что первое шоу в YouTube под названием Fight for Freedom стартует уже сегодня. Оно будет рассказывать о мощи наших защитников. Пилотная серия посвящена роли военных дронов в этой войне.

Президент призвал делиться видео с друзьями и присоединяться к сбору средств на Армию дронов через платформу UNITED24.

Первая серия Fight for Freedom: смотрите видео

Что известно об Армии дронов

1 июля Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа United24 объявили о начале проекта "Армия дронов". Программа охватывает системную закупку дронов, их ремонт, курс обучения пилотов.

3 июля министр Михаил Федоров объявил, что украинцы уже отправили первые дроны через отделения "Новой почты".

7 июля первая партия беспилотников отбыла на фронт.

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