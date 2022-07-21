Створення медіа анонсував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що для українців немає нічого неможливого.
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Ми – вільні люди, які сміливо борються за свою свободу. І хочемо, щоб про це ще більше знали, щоб бачили це в усьому світі,
– додав президент.
Перший проєкт
Зеленський зазначив, що перше шоу в YouTube під назвою Fight for Freedom стартує вже сьогодні. Воно розповідатиме про міць наших захисників. Пілотна серія присвячена ролі військових дронів у цій війні.
Президент закликав ділитись відео з друзями та долучатись до збору коштів на Армію дронів через платформу UNITED24.
Перша серія Fight for Freedom: дивіться відео
Що відомо про Армію дронів
- 1 липня Генштаб ЗСУ, Мінцифри та платформа United24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Програма охоплює системну закупівлю дронів, їх ремонт, курс навчання пілотів.
- 3 липня міністр Михайло Федоров оголосив, що українці вже відправили перші дрони через відділення "Нової пошти".
- 7 липня перша партія безпілотників відбула на фронт.
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