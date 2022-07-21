Створення медіа анонсував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що для українців немає нічого неможливого.

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Ми – вільні люди, які сміливо борються за свою свободу. І хочемо, щоб про це ще більше знали, щоб бачили це в усьому світі,

– додав президент.

Перший проєкт

Зеленський зазначив, що перше шоу в YouTube під назвою Fight for Freedom стартує вже сьогодні. Воно розповідатиме про міць наших захисників. Пілотна серія присвячена ролі військових дронів у цій війні.

Президент закликав ділитись відео з друзями та долучатись до збору коштів на Армію дронів через платформу UNITED24.

Перша серія Fight for Freedom: дивіться відео

Що відомо про Армію дронів

1 липня Генштаб ЗСУ, Мінцифри та платформа United24 оголосили про початок проєкту "Армія дронів". Програма охоплює системну закупівлю дронів, їх ремонт, курс навчання пілотів.

3 липня міністр Михайло Федоров оголосив, що українці вже відправили перші дрони через відділення "Нової пошти".

7 липня перша партія безпілотників відбула на фронт.

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