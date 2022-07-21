Зловмисники здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Набрехали, мовляв, обов’язки Зеленського виконує Руслан Стефанчук. Очевидно, що до цього можуть бути причетні зловмисники з росії.

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Інформація про "реанімацію Зеленського" – брехня

У холдингу наголосили, що жодна інформація про проблеми із здоров'ям президента Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Це все фейки. Відповідні спеціалісти вже працюють над вирішенням проблеми.

Зауважимо, до холдингу входять Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар.

Реакція влади

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав людей не вестись на маніпуляції.

Президент і його команда живі-здорові. Усі разом працюємо на Перемогу України,

– наголосив він.

Стефанчук окремо зазначив, що він перебуває на своєму робочому місці.

Діпфейки росіян

Ще в середині березня росіяни оприлюднили фіктивну "відеозаяву президента Володимира Зеленського". У ній президент нібито закликав українців припинити боротьбу та скласти зброю. Її активно розганяли проросійські телеграм-канали. Однак одразу було зрозуміло, що цей абсолютний фейк.

У квітні російські хакери готували нові фейки про Зеленського.

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