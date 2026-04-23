Зеленский анонсировал удары по возможностям России генерировать энергию и производить оружие
Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские атаки, поскольку враг продолжает бить по энергетике и гражданскому населению. Он подчеркнул, что Силы обороны наносят удары по объектам, связанным с производством энергии и оружия, а также по другим критическим для России мощностям.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.
Как Силы обороны наносят потери врагу?
Зеленский заявил, что в ответ на российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украина наносит зеркальные удары по целям, которые являются болезненными для России,
По его словам, это уже приводит к значительным потерям для российской стороны, которые измеряются десятками миллиардов долларов.
Да, война в Иране немножко им помогла в отношении заработков на энергоносителях, но не критично. Они не выравнивают свой дефицит,
– объяснил президент.