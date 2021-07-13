Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика". Происходит активная работа над документом.

К теме Зеленский выступил за принятие закона о национальных сообществах

Зеленский выступил против термина "национальное меньшинство"

По его словам, стоит использовать термин "сообщества", а не "меньшинства". Ведь ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством – менее важной, менее защищенной или менее счастливой.

Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины. Не меньшинства, а сообщества. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины – равные, достойные, родные,

– отметил Зеленский.

Украинский глава выступил против словосочетания "национальное меньшинство". Он еще до президентства понимал, что такое выражение звучит так, будто человек чувствует себя неравным.

Разница между национальными сообществами и коренными народами

Также, как отметил глава государства, есть разница между коренными народами и национальными сообществами. Например, крымские татары являются коренным народом. Ведь у них за пределами Украины нет территории, где защищают их традиции.

В то же время по словам Зеленского, греки, евреи, русские и румыны входят в нацменьшинства Украины. Несмотря на это, их традиции берегут соответствующие государства.

Поскольку Украина должна защищать не только коренные народы, а национальные сообщества, поэтому нужен соответствующий закон.

Напомним! Верховная Рада 1 июля 2021 года приняла закон о коренных народах.