Зеленский рассказал, что во время разговора дали оценку военным преступлениям России. Кроме того, обсудили дополнительный пакет оборонной поддержки.

Заметьте Зеленский назвал партнерам конкретный перечень оружия, которое нужно Украине для защиты

Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что Байден объявит о выделении Украине еще 750 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на военные нужды.

Для этого администрация Байдена использует так называемую Presidential Drawdown Authority.

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