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Зеленский болезненно отреагировал на коррупционный скандал с братом Ермака, – Трофимов

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Як Зеленський відреагував на корпуційний скандал з Єрмаком
Як Зеленський відреагував на корпуційний скандал з Єрмаком / Getty Images

Президент Владимир Зеленский болезненно отреагировал на скандал с депутатом Гео Леросом относительно возможной коррупции главы ОПУ Андрея Ермака.

Перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що наразі триває розслідування цієї справи.

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Як ми бачимо, цих призначень не було. Але, безумовно, це вкрай неприємний і сильний удар по президенту,
– сказав Трофімов.

На думку політика, за скандалом з Андрієм та Денисом Єрмаком щодо можливого "бариження" державними посадами стоїть велике бажання дискредитувати Володимира Зеленського.

"Звичайно, не потрібно було говорити те, що говорив його (Андрія Єрмака – 24 канал) брат на відео. Чим він був мотивований я не знаю, але ситуація неприємна", – додав Сергій Трофімов. Політик наголосив, що Володимир Зеленський болісно відреагував на цю ситуацію.

Сергій Трофімов прокоментував чутки про його можливе призначення керівником Офісу Президента.

Я не прагну зайняти місце глави Офісу і змінити Єрмака. Ця опція – за президентом,
– сказав він.

Водночас Трофімов наголосив, що якщо Володимир Зеленський запропонує йому посаду керівника ОПУ, то він погодиться.

Що відомо про Сергія Трофімова?Трофімов – перший заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака. До свого призначення в ОПУ працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Зараз Сергія Трофімова називають одним із найближчих людей з оточення Зеленського.

Що відомо про скандал з між Леросом та Єрмаком

  • Скандал спалахнув, коли депутат від "Слуги народу" Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака в "заграванні з агресором".
  • Згодом Зеленський звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме керівника ОПУ.
  • Пізніше Гео Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
  • Сам Андрій Єрмак вважає, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Водночас Денис Єрмак підтвердив, що на відео саме він.
  • САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
  • Згодом Гео Лерос заявив, що йому почали погрожувати.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Офіс Президента Новости Украины Новости политики Президент Украины Расследования Коррупция Владимир Зеленский Андрей Ермак Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом
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