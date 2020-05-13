Зеленський болісно відреагував на корупційний скандал з братом Єрмака, – Трофімов

Президент Володимир Зеленський болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції голови ОПУ Андрія Єрмака.

Перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що наразі триває розслідування цієї справи.

Зверніть увагу Спалили мотоцикл та кинули гранату в авто фігурантів справи про "плівки Єрмака": відео

Як ми бачимо, цих призначень не було. Але, безумовно, це вкрай неприємний і сильний удар по президенту,

– сказав Трофімов.

На думку політика, за скандалом з Андрієм та Денисом Єрмаком щодо можливого "бариження" державними посадами стоїть велике бажання дискредитувати Володимира Зеленського.

"Звичайно, не потрібно було говорити те, що говорив його (Андрія Єрмака – 24 канал) брат на відео. Чим він був мотивований я не знаю, але ситуація неприємна", – додав Сергій Трофімов. Політик наголосив, що Володимир Зеленський болісно відреагував на цю ситуацію.

Сергій Трофімов прокоментував чутки про його можливе призначення керівником Офісу Президента.

Я не прагну зайняти місце глави Офісу і змінити Єрмака. Ця опція – за президентом,

– сказав він.

Водночас Трофімов наголосив, що якщо Володимир Зеленський запропонує йому посаду керівника ОПУ, то він погодиться.

Що відомо про Сергія Трофімова?Трофімов – перший заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака. До свого призначення в ОПУ працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Зараз Сергія Трофімова називають одним із найближчих людей з оточення Зеленського.