Зеленский заявил, что для него честь представлять борьбу украинцев и дух Украины. Таким образом, президент отреагировал на то, что его избрали человеком года.
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Выступление Зеленского на мероприятии Time
Это честь для меня – представлять борьбу украинцев и дух Украины. Это дух свободы, откликающийся в душах стольких людей по всему миру. Истории героев, воюющих за независимость, – это и ваши истории,
– сказал президент.
Все уже видели дух Украины на обложках журнала Time. По словам Зеленского, хоть это были не украинцы, но это были смелость, свободолюбие, солидарность, креативность и целеустремленность.
"Это дух свободного мира. И давайте сделаем все, чтобы наш дух победил", – добавил украинский лидер.
Речь Зеленского на мероприятии издания Time: смотрите видео
Зеленский и Дух Украины – персоны года по версии Time
Президент Украины Владимир Зеленский, а также "Дух Украины" получили звание человека года по версии Time. Журналисты рассказали миру историю украинского лидера. Его фото, а также изображение известных украинцев и украинской символики снова попали на обложку Time.
В материале "Человек года" рассказали о людях, представляющих Дух Украины. В первую очередь – отметили личность президента, вспомнив, что в самый сложный период, в феврале 2022, Зеленский четко сообщил партнерам, что остается в Киеве.
Зеленский и Дух Украины – персоны года по версии Time / фото из сайта Президента