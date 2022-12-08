Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, безусловно, проще было бы сказать, что неудачником года является Владимир Путин, но на самом деле это не только он, а концепция "русского мира" в целом.

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Кто неудачник года

Ключевой неудачник этого года – "русский мир", о котором долгое время рассказывала Россия и которого боялись,

– заметил Подоляк

Более того, определенный слой общества и дальше его боится и продолжает попытки договариваться с россиянами. Или же приходить в Ла Скала слушать "Бориса Годунова", не понимая, что это и есть об убийствах, переворотах, ядах и т.д.

"Мы должны конечно добить концепцию "русского мира", потому что он должен стать свидетельством аутсайдерства и изгнания. Это архаика, которую не нужно поддерживать, вкладываться в нее или финансировать через "Северный поток-1" или "Северный поток-2", – подчеркнул советник главы ОП.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть 8 декабря в 17:00 на ютубе 24 канала. Не пропустите!

Какое значение имеет признание "человеком года" Зеленского

Признание президента Украины человеком года гораздо глубже, чем просто эмоциональное отличие Украины как государства, которое защищает ценности цивилизованного мира, что для него являются основополагающими. По мнению Подоляка, в этом году и Time, и Politico смотрят на природу награды немного глубже.

Так, соответствующие знаки отличия свидетельствуют о том, Зеленский и Украина в целом изменили понимание глобальной политики. То есть вернули к тому, если "это – зло, то ты должен назвать это злом и сказать об этом публично". А не бояться и говорить о возможных договоренностях за спиной.

Меркель признала ошибки

В качестве примера советник главы ОП привел бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая является одной из ключевых причин того, что Россия начала войну в Украине. Так, в интервью Меркель впервые признала, что мир в 2014 году неправильно себя повел и должна была быть более агрессивная реакция на аннексию Крыма и более справедливая оценка намерений России.

Изменение позиции Меркель является следствием того, что человеком года является Зеленский, потому что он приучает этих людей не врать публично, а брать на себя ответственность и говорить: "Это зло, мы против этого",

– подчеркнул Подоляк.

К сожалению, это еще не до конца понятно, ведь в таком случае у Украины была бы сотня систем Patriot на своих границах. Даже не Польши, а именно на границах нашего государства или внутри. Однако пока мы этого не видим – это еще отголосок непонимания, что глобальная политика полностью изменилась.