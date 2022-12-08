Соответствующую информацию издание написало в статье, посвященной Зеленскому. По их данным, именно президент Украины стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году.

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Что написали о президенте Украины

Европа меняется... В широком смысле – это переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом благодаря ставшему президентом украинскому комику,

– говорится в сообщении.

Также журналисты заметили, как победившие на выборах европейские лидеры мчатся в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке.

"Политики стремятся, чтобы их заметили рядом с ним", – пишет издание.

Более того, СМИ заметило, что Владимир Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной, хотя в это мало кто верил во вторжение России в феврале 2022 года.

"Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко указывает на злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно Берлина и Парижа – в то, что Москва может быть партнером", – отметили в статье.

Обратите внимание! В рейтинг самых влиятельных людей Европы, по версии Politico, вошли 28 человек. В общей сложности там 18 мужчин и 10 женщин. В нем 14 человек – политики, а еще 14 – дипломаты, экономисты, педагоги и климатологи. Возглавил список Владимир Зеленский.

Что известно о награждении Зеленского и Украины