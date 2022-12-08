Відповідну інформацію видання написало в статті, присвяченій Зеленському. За їхніми даними, саме президент України став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році.

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Що написали про президента України

Європа змінюється... У широкому сенсі – це переосмислення того, що означає бути європейцем, і багато в чому завдяки українському коміку, який став президентом,

– мовиться у повідомленні.

Також журналісти помітили, як європейські лідери, які перемогли на виборах, мчать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці.

"Політики прагнуть, щоб їх помітили поруч із ним", – пише видання.

Ба більше, ЗМІ помітило, що Володимир Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною, хоч у це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліну і Парижу – в те, що Москва може бути партнером", – зауважили у статті.

Зверніть увагу! У рейтинг найвпливовіших людей Європи, за версією Politico, увійшли 28 людей. Загалом там 18 чоловіків та 10 жінок. У ньому 14 людей – політики, а ще 14 – дипломати, економісти, освітяни та кліматологи. Очолив список Володимир Зеленський.

Що відомо про відзначення Зеленського та України