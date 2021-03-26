Президент Владимир Зеленский дал главе Офиса президента Андрею Ермаку карт-бланш на жесткие переговоры с Россией.

"Кремль продолжает тормозить переговоры по Донбассу. Через свои карманные СМИ (других в России не осталось) разгоняют месседжи о том, что украинский мирный план им не подходит", – рассказал Охотин.

Эксперт считает, что глава Офиса президента занял жесткую и последовательную позицию в переговорах Кремлем: мирный план, согласованный с Францией и Германией, уже на столе, поэтому россияне должны немедленно прекратить огонь и допустить представителей ОБСЕ и Красного Креста на оккупированные территории.

Ермак неоднократно уверял и уверяет, что Украина не позволит Кремлю диктовать ей свои условия и переводить переговоры в неконструктивное русло. Все должно быть по Минскому процессу и с соблюдением договоренностей в Нормандском формате. На Банковой понимают, что с Россией надо разговаривать исключительно с позиции силы. Другого языка "страна-полукровка" (термин Владислава Суркова) не понимает. Выглядит так, что Зеленский дал Ермаку карт-бланш на цементирование украинской позиции по безальтернативности украино-европейскому мирному плану,

– подчеркнул Охотин.

По его словам, благодаря слаженной дипломатической работе ОП западные партнеры не питают иллюзий относительно того, кто на самом деле виноват в том, что уже седьмой год на Донбассе гибнут люди, а кто делает все, чтобы закончить кровопролитие.

"Все видят, что Киев придерживается договоренностей, а вот Москва их постоянно срывает. Украина, настаивая на свои позиции, оставляет в свои руках важный козырь – санкции, из которых Россия так хочет выйти. Однако просто россиянам не будет. Похоже, что санкции не снимут, пока в Кремле не согласятся на украинский мирный план и не выведут все незаконные вооруженные формирования с украинской земли", – резюмировал Охотин.