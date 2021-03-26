Президент Володимир Зеленський дав голові Офісу президента Андрію Єрмаку карт-бланш на жорсткі перемовини з Росією.

"Кремль продовжує гальмувати перемовини по Донбасу. Через свої кишенькові ЗМІ (інших у Росії не лишилося) розганяють меседжі про те, що український мирний план їм не підходить", – розказав Охотін.

Експерт вважає, що голова Офісу президента зайняв жорстку та послідовну позицію у переговорах Кремлем: мирний план, погоджений з Францією та Німеччиною, вже на столі, тож росіяни мають негайно припинити вогонь та допустити представників ОБСЄ та Червоного Хреста на окуповані території.

Єрмак неодноразово запевняв і запевняє, що Україна не дозволить Кремлю диктувати їй свої умови та переводити переговори у неконструктивне русло. Усе має бути згідно з Мінським процесом та з дотриманням домовленостей у Нормандському форматі. На Банковій розуміють, що з Росією треба розмовляти виключно з позиції сили. Іншої мови "страна-полукровка" (термін Владислава Суркова) не розуміє. Виглядає так, що Зеленський дав Єрмаку карт-бланш на цементування української позиції щодо безальтернативності україно-європейському мирному плану,

– підкреслив Охотін.

За його словами, завдяки злагодженій дипломатичній роботі ОП західні партнери не мають ілюзій щодо того, хто насправді винен у тому, що вже сьомий рік на Донбасі гинуть люди, а хто робить все, щоб закінчити кровопролиття.

"Усі бачать, що Київ дотримується домовленостей, а ось Москва їх постійно зриває. Україна, наполягаючи на свої позиції, залишає в свої руках важливий козир — санкції, з яких Росія так хоче вийти. Проте просто росіянам не буде. Схоже на те, що санкції не знімуть, доки у Кремлі не погодяться на український мирний план та не виведуть всі незаконні збройні формування з української землі", – резюмував Охотін.