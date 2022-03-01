Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге 28 февраля вечером.
Актуально Надо рассматривать полное закрытие неба, – Зеленский назвал число ракетных ударов по Украине
Звание Герой Украины получил бригадный генерал Дмитрий Сергеевич Красильников, командующий оперативно-тактической группировкой "Север".
Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, технику и не пустил врага на Харьков из Луганской области,
– подчеркнул Зеленский.
Брифинг президента Украины 28 февраля: смотрите видео
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