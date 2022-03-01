Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге 28 февраля вечером.

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Звание Герой Украины получил бригадный генерал Дмитрий Сергеевич Красильников, командующий оперативно-тактической группировкой "Север".

Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей, технику и не пустил врага на Харьков из Луганской области,

– подчеркнул Зеленский.

Брифинг президента Украины 28 февраля: смотрите видео

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