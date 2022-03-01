Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу 28 лютого ввечері.

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Звання Герой України отримав бригадний генерал Дмитро Сергійович Красильников, командувач оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області,

– наголосив Зеленський.

Брифінг президента України 28 лютого: дивіться відео





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