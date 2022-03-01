Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу 28 лютого ввечері.
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Звання Герой України отримав бригадний генерал Дмитро Сергійович Красильников, командувач оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області,
– наголосив Зеленський.
Брифінг президента України 28 лютого: дивіться відео
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