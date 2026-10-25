Зеленский дал большое интервью украинскому телевидению: основные заявления

Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает территории как предмет простого обмена. Американская сторона уже давно поднимает вопрос о так называемом обмене территориями, однако у Киева есть своя позиция относительно формата обсуждения.

Все должны понять. Во-первых, мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению: если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров, других вопросов – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать– пояснил президент.

Украина хочет видеть в переговорном процессе также европейских партнеров. По мнению главы государства, важно, чтобы трехсторонняя встреча не ограничилась самим фактом переговоров, а привела к конкретным результатам.