Зеленский дал большое интервью украинскому телевидению: основные заявления

"24 Канал" собрал основные заявления президента Украины.
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О чем говорил Зеленский?
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Хронология событий
Готова ли Украина обсуждать вопрос о территориях?
Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает территории как предмет простого обмена. Американская сторона уже давно поднимает вопрос о так называемом обмене территориями, однако у Киева есть своя позиция относительно формата обсуждения.
Все должны понять. Во-первых, мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению: если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров, других вопросов – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать
Украина хочет видеть в переговорном процессе также европейских партнеров. По мнению главы государства, важно, чтобы трехсторонняя встреча не ограничилась самим фактом переговоров, а привела к конкретным результатам.
Каких договоренностей добивается Киев?
Среди вопросов, которые Украина хотела бы обсудить, Зеленский назвал возможность заключения энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море. Такие договоренности могли бы способствовать безопасному экспорту украинского зерна, а также импорту товаров, необходимых для жизни страны.
Президент пояснил, что экспорт имеет важное значение для наполнения государственного бюджета, поэтому безопасность морских путей является одним из практических интересов Украины на переговорах.
По словам президента, для достижения договоренностей о возвращении всех пленных необходима встреча на уровне лидеров. Именно поэтому Украина рассчитывает, что возможные переговоры в ноябре помогут продвинуться в этом вопросе и приблизить практические результаты.
Обмен пленными: Украина стремится вернуть всех
Отдельно президент остановился на вопросе возвращения украинских военных из российского плена. Он упомянул об обмене, который состоялся накануне, и приветствовал возвращение защитников домой.
Однако этот результат не означает, что проблема решена: многие украинцы до сих пор остаются в плену. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к полному обмену.
Это довольно большой обмен, но это не тот обмен, который нам нужен: пока не всех на всех
Зеленский считает, что для достижения такого результата необходимы договоренности на самом высоком уровне. Поэтому Украина возлагает надежды на то, что предстоящие трехсторонние контакты в ноябре помогут приблизить встречу лидеров и добиться дальнейшего прогресса в вопросе освобождения пленных.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что после 4 ноября Москва готова вернуться к трехстороннему переговорному процессу с участием Украины и США.
Прекращение атак на энергетику и на море
Одной из тем, которую Украина хочет вынести на переговоры, является возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Еще одно направление – прекращение огня на море.
Как пояснил Зеленский, такие договоренности могли бы улучшить условия для работы украинской экономики. В частности, безопасность морских путей имеет значение для экспорта зерна, который приносит доходы в государственный бюджет, а также для поставок в Украину необходимых товаров.
Таким образом, Киев рассматривает возможные договоренности не только как способ снизить угрозы для критически важной инфраструктуры, но и как возможность обеспечить более стабильную внешнюю торговлю.
Украина стремится к переговорам на уровне лидеров
Зеленский подчеркнул, что встреча представителей трех стран сама по себе не должна стать конечной целью. Украина рассчитывает, что она заложит основу для дальнейшего диалога на самом высоком политическом уровне.
Для нас самый важный результат – это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров
По мнению главы государства, именно прямые переговоры лидеров могут помочь продвинуться в вопросах, по которым до сих пор не удалось достичь необходимых результатов. Прежде всего речь идет о прекращении огня и возвращении украинцев, находящихся в российском плену.
Как готовятся к трехсторонним переговорам?
По словам Зеленского, возможность организовать встречу переговорных команд Украины, США и России обсуждалась в ходе его контактов с американской делегацией в Осло. Ее возглавлял специальный представитель президента США Стив Виткофф.
После встречи американские представители отправились в Санкт-Петербург. Там речь шла о готовности Киева и Москвы присоединиться к трехстороннему переговорному процессу.
Предварительно встречу переговорных групп планируют на ноябрь. Зеленский отметил, что американская сторона подтвердила наличие договоренности о таком формате и, по его словам, получила соответствующее подтверждение от российского диктатора Владимира Путина.
В то же время конкретное место проведения переговоров еще не выбрано. Среди возможных площадок рассматривались Абу-Даби, другие локации на Ближнем Востоке и европейские столицы.
Киев также заинтересован в привлечении европейских партнеров к процессу, поскольку считает их участие важным для обсуждения дальнейших шагов.
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