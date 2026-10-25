Зеленський дав велике інтерв'ю українському ТБ: головні заяви

Зеленський наголосив, що Україна не розглядає території як предмет простого обміну.Американська сторона вже тривалий час порушує питання так званого обміну територіями, однак Київ має власну позицію щодо формату обговорення.

Всі повинні зрозуміти. Перше, ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення, якщо територіального питання, то на рівні лідерів, інших питань – на рівні технічних груп. Отже, в листопаді можна все це обговорювати– пояснив президент.

Україна хоче бачити в переговорному процесі також європейських партнерів. На думку глави держави, важливо, щоб тристороння зустріч не обмежилася самим фактом переговорів, а привела до конкретних результатів.