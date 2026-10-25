Зеленський дав велике інтерв'ю українському ТБ: головні заяви

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Про що говорив Зеленський?
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Хронологія подій
Чи готова Україна обговорювати території?
Зеленський наголосив, що Україна не розглядає території як предмет простого обміну.Американська сторона вже тривалий час порушує питання так званого обміну територіями, однак Київ має власну позицію щодо формату обговорення.
Всі повинні зрозуміти. Перше, ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення, якщо територіального питання, то на рівні лідерів, інших питань – на рівні технічних груп. Отже, в листопаді можна все це обговорювати
Україна хоче бачити в переговорному процесі також європейських партнерів. На думку глави держави, важливо, щоб тристороння зустріч не обмежилася самим фактом переговорів, а привела до конкретних результатів.
Яких домовленостей прагне Київ?
Серед питань, які Україна хотіла б обговорити, Зеленський назвав можливість енергетичного припинення вогню та припинення бойових дій на морі. Такі домовленості могли б сприяти безпечному експорту українського зерна, а також імпорту товарів, необхідних для життя країни.
Президент пояснив, що експорт має важливе значення для наповнення державного бюджету, тому безпека морських шляхів є одним із практичних інтересів України на переговорах.
За словами президента, для досягнення домовленостей щодо повернення всіх полонених потрібна зустріч на рівні лідерів. Саме тому Україна розраховує, що можливі переговори в листопаді допоможуть просунутися в цьому питанні та наблизити практичні результати.
Обмін полоненими: Україна прагне повернути всіх
Окремо президент зупинився на питанні повернення українських військових із російського полону. Він згадав про обмін, який відбувся напередодні, та привітав повернення захисників додому.
Однак цей результат не означає, що проблему вирішено: багато українців досі залишаються в полоні. Глава держави наголосив, що Україна прагне повного обміну.
Це досить великий обмін, але це не той обмін, який нам потрібен: поки що не всіх на всіх
Зеленський вважає, що для просування до такого результату потрібні домовленості на найвищому рівні. Тому Україна покладає надії на те, що майбутні тристоронні контакти в листопаді допоможуть наблизити зустріч лідерів і досягти подальшого прогресу в питанні звільнення полонених.
Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що після 4 листопада Москва готова повернутися до тристороннього переговорного процесу за участю України та США.
Припинення атак на енергетику та на морі
Однією з тем, яку Україна хоче винести на переговори, є можливість домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Ще один напрям – припинення вогню на морі.
Як пояснив Зеленський, такі домовленості могли б поліпшити умови для роботи української економіки. Зокрема, безпека морських шляхів має значення для експорту зерна, який приносить доходи до державного бюджету, а також для постачання в Україну необхідних товарів.
Отже, Київ розглядає можливі домовленості не лише як спосіб зменшити загрози для критичної інфраструктури, а і як можливість забезпечити стабільнішу зовнішню торгівлю.
Україна прагне переговорів на рівні лідерів
Зеленський наголосив, що зустріч представників трьох країн сама по собі не повинна стати кінцевою метою. Україна очікує, що вона створить основу для подальшого діалогу на найвищому політичному рівні.
Для нас найважливіший результат – це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів
На думку глави держави, саме прямі переговори лідерів можуть допомогти просунутися в питаннях, щодо яких досі не вдалося досягти потрібних результатів. Насамперед ідеться про припинення вогню та повернення українців, які перебувають у російському полоні.
Як готують тристоронні переговори?
За словами Зеленського, можливість організувати зустріч переговорних команд України, США та Росії обговорювали під час його контактів з американською делегацією в Осло. Її очолював спеціальний представник президента США Стів Віткофф.
Після зустрічі американські представники вирушили до Санкт-Петербурга. Там ішлося про готовність Києва та Москви долучитися до тристороннього переговорного процесу.
Попередньо зустріч переговорних груп планують на листопад. Зеленський зазначив, що американська сторона підтвердила наявність домовленості про такий формат і, за його словами, отримала відповідне підтвердження від російського диктатора Володимира Путіна.
Водночас конкретного місця проведення переговорів ще не обрали. Серед можливих майданчиків розглядали Абу-Дабі, інші локації на Близькому Сході та європейські столиці.
Київ також зацікавлений у залученні європейських партнерів до процесу, оскільки вважає їхню участь важливою для обговорення подальших кроків.
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