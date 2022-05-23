Владимир Зеленский отметил, что нынешняя тема форума в Давосе очень символическая. Она же называется "История в поворотный момент, правительственные политики и бизнес-стратегии". И само словосочетание "поворотный момент", по мнению президента, стало не риторической фигурой речи, передает 24 канал.

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Важно не упустить поворотный момент

Президент Украины подчеркнул, что сейчас именно то время, когда весь мир решает, будет ли в нем властвовать грубая сила. Если это случится, то мнения людей ее не будут волновать совсем. Более того, можно будет забыть о встречах в Давосе, чтобы обсуждать вызовы, стоящие перед обществом.

А все потому, что грубая сила умеет только одно, подчеркивает Зеленский – покорять. Ей не интересны дискуссии, ведь можно просто сразу же убивать непокорных. Именно это и делает Россия сейчас с Украиной. Даже в тот момент, пока проходит сам форум.

Зеленский призвал взглянуть на прежнее здание Российского дома в Давосе. Он, по словам президента, стал Домом российских военных преступлений. Такова трансформация страны-агрессорки, которая, к сожалению, является нашим соседом. И хуже всего то, что на собственном примере она вдохновляет других агрессоров по всему миру. Уже действующие, а также те, у кого только зарождаются соответствующие желания.

Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество упустит. Выглядит как очень большая коллекция военных преступлений,

– подчеркнул Зеленский.

Во время своей речи он напомнил о нескольких моментах, которые уже упустило человечество. Речь идет о начале Первой и Второй мировых войн. Происшествия, когда всего несколько выстрелов, прозвучавших 28 июня 1914 года в Сараево, стали причиной миллионов жертв. Событий, когда в 1938 году сообщество не дало достойного отпора Адольфу Гитлеру. И уже через год он начал войну, которая унесла жизни у миллионов людей.

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