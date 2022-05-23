Володимир Зеленський наголосив на тому, що цьогорічна тема форуму у Давосі дуже символічна. Вона ж має назву "Історія у поворотний момент, урядові політики та бізнес-стратегії". І саме словосполучення "поворотний момент", на думку президента, стало не риторичною фігурою мови, передає 24 канал.

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Важливо не проґавити поворотний момент

Президент України підкреслив, що зараз саме той час, коли весь світ вирішує, чи пануватиме у ньому груба сила. Бо якщо це таки станеться, то думки людей її не хвилюватимуть зовсім. Ба більше, можна буде забути про зустрічі у Давосі, щоб обговорювати виклики, які постають перед суспільством.

А все тому, що груба сила вміє лише одне, підкреслює Зеленський, – підкоряти. Їй не цікаві дискусії, адже можна просто відразу ж убивати непокірних. Саме це й робить Росія зараз з Україною. Навіть у той момент, поки відбувається сам форум.

Зеленський закликав глянути на колишню будівлю Російського дому в Давосі. Він, зі слів президента, став Домом російських воєнних злочинів. Такою є трансформація країни-агресорки, яка, на жаль, є нашим сусідом. І найгірше те, що на власному прикладі вона надихає інших агресорів по всьому світові. Уже чинних, а також тих, у кого тільки зароджуються відповідні бажання.

Замість успішних мирних міст – чорні руїни. Замість нормальної торгівлі – заміноване море і заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство проґавить. Виглядатиме як дуже велика колекція воєнних злочинів,

– наголосив Зеленський.

Під час своєї промови він нагадав про кілька таких моментів, які вже проґавило людство. Мовиться про початок Першої та Другої світових воєн. Подій, коли усього декілька пострілів, які пролунали 28 червня 1914 році у Сараєво, стали причиною мільйонів жертв. Подій, коли у 1938 році спільнота не дала гідної відсічі Адольфові Гітлеру. І вже через рік він почав війну, яка також забрала життя у мільйонів людей.

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