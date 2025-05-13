Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского 13 мая.
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Главный результат, которого ожидает Украина от переговоров в Стамбуле – безусловное прекращение огня. Его не может гарантировать ни один человек из России, кроме Путина.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского 13 мая.
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