Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського 13 травня.
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Головний результат, на який очікує Україна від переговорів у Стамбулі – безумовне припинення вогню. Його не може гарантувати жодна людина з Росії, окрім Путіна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського 13 травня.
Дивіться також Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, союзники запровадять сильні санкції, – Зеленський