Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины. Это один из важных шагов для вступления Украины в Евросоюз.

В этот же день лидеры Польши, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы подписали пятистороннюю декларацию. Это – важный сигнал поддержки евроинтеграционных стремлений Украины.

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Поддержка евроинтеграционного направления Украины

Дуда и Зеленский этим подписанным документом подтвердили: Украина намерена вступать в Евросоюз. Роль Польши в этом – поддержка на пути к евроинтеграции.

Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути,

– говорится в документе.

Это уже второй подобный документ, заключенный Украиной с государством Евросоюза. В марте этого года подписали подобную декларацию с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

Партнерство ЕС на Востоке

Относительно действий Украины в направлении вступления в ЕС – то пока она продвинулась так далеко, как никогда ранее, заявляют в ОП. "Реформы, которые на протяжении десятилетий откладывались или внедрялись лишь частично, наконец обеспечиваются законодательно и усиливают государство на институциональном уровне. Экономические отношения в нашей стране приобретают необходимую прозрачности для устойчивого роста".

Имплементируя Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы продвинулись так далеко, что модернизация Соглашения – вполне справедливая задача, над которой уже работаем с европейскими партнерами,

– сказал Зеленский.

Украина готова усилить европейское сообщество на востоке вместе с Грузией и Молдовой. Именно поэтому президенты Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства.

Она должна гарантировать политику "открытых дверей" для тех ассоциированных партнеров, которые имеют европейские стремления и соответствуют определенным условиям и критериям.