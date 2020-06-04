В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 4 июня – Владимир Зеленский в рамках официального визита в Хмельницкую область дважды успел нарушить закон. Во время встречи он выпил кофе в помещении одного из местных заведений, что является нарушением карантина. Кроме этого, в разговоре с представителями бизнеса президент прямо превысил свои конституционные полномочия.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Під час пленарного засідання парламенту 4 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив програму діяльності уряду. Він попросив відправити програму на доопрацювання.

Рада попрощалася з Вадимом Пристайком, віцепрем'єром з питань євроінтеграції. Ширяться чутки, що він має стати послом України у Британії.

Депутати ухвалили законопроєкт про "злодіїв у законі". Мовиться про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою.

В Івано-Франківську спалахнува черговий скандал із правоохоронцями. Поліцейські забрали до місцевого відділку нібито за бійку двох хлопців, один із яких виявився неповнолітнім. Стиль розмови і погрози з боку правоохоронців шокували батька одного з юнаків – усе це вдалось записати.