У свіжому випуску "Ґуд найт Юкрейн" за 4 червня – Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту на Хмельниччину двічі встиг порушити закон. Під час зустрічі він випив каву в приміщенні одного з місцевих закладів, що є порушенням карантинних обмежень. Крім цього, у розмові з представниками бізнесу, президент прямо перевищив свої конституційні повноваження.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Під час пленарного засідання парламенту 4 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив програму діяльності уряду. Він попросив відправити програму на доопрацювання. Рада попрощалася з Вадимом Пристайком, віцепрем'єром з питань євроінтеграції. Ширяться чутки, що він має стати послом України у Британії. Депутати ухвалили законопроєкт про "злодіїв у законі". Мовиться про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою. В Івано-Франківську спалахнува черговий скандал із правоохоронцями. Поліцейські забрали до місцевого відділку нібито за бійку двох хлопців, один із яких виявився неповнолітнім. Стиль розмови і погрози з боку правоохоронців шокували батька одного з юнаків – усе це вдалось записати.