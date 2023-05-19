Известно, что политики могут встретиться на саммите G7. Это будет первая личная встреча двух лидеров с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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Встреча политиков позволяет обсудить важные вопросы и укрепить дружеские отношения между Индией и Украиной. По информации издания, в начале текущего года заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.
Какие отношения Индии и России
Индия имеет прочные связи с Россией, уходящие от времен холодной войны, и по-прежнему сильно зависит от Кремля в плане военной техники.
Еще 25 марта СМИ писали, что между Россией и Индией назревает новый конфликт, поскольку Кремль не может удовлетворить спрос на поставку оружия Индии. Представитель ВВС Индии заявил парламенту, что из-за российского вторжения в Украину большие поставки оружия из России сорвались.
Позиция Индии по поводу войны в Украине неоднозначна. Ведь индийские компании начали массово покупать российскую нефть, подешевевшую из-за западных санкций. Кроме того, страна воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению российского вторжения и оккупации украинских регионов. Индия декларирует свою позицию как нейтралитет и говорит, что не собирается присоединяться к санкциям.