Риски – очень большие: Зеленский и Георгиева прокомментировали решение о новом кредите от МВФ
Совет директоров МВФ, как и было обещано, вечером 9 июня утвердил новую программу сотрудничества с Украиной. Речь о кредите в 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. Директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали решение Фонда.
Зеленский отреагировал на решение Совета директоров МВФ
Деньги от МВФ предназначены для преодоления последствий пандемии COVID-19. Об этом напомнил украинский лидер Владимир Зеленский в твиттере в ночь на 10 июня.
Главное о решении МВФ Фонд утвердил новую программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов
Он отметил и то, что Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов – а это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально.
Новая программа поможет преодолеть вызовы, созданные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером,
– подытожил Зеленский.
Директор МВФ Георгиева отметила значительные риски
Директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила следующее:
- После кризиса 2014 – 2015 года Украина проводила правильную фискальную и денежно-кредитную политику.
- Но вместе с этим осуществление реформ было неравномерным.
- Теперь же возникла другая проблема, которая мешает реформам: гуманитарный и экономический кризис из-за COVID-19.
Новая программа станет опорой для усилий власти по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения,
– выделила Георгиева.
Однако есть и негативные нюансы, о которых нельзя забывать:
- Риски для новой программы сотрудничества с Украиной – очень большие.
- Какой точно будет экономическая политика Украины – до сих пор не понятно.
- Насколько длительным глубоким будет мировой кризис – неизвестно.
Из-за всего этого МВФ ухудшил прогнозы по ВВП Украины:
- В 2020 году – падение ВВП даже не на 7,7%, а на 8,2%.
- В 2021 – рост ВВП, но не на 3,6%, как предполагалось ранее, а только на 1,1%.
- Более того, в 2022 рост будет лишь на уровне 3%.
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