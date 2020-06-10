Совет директоров МВФ, как и было обещано, вечером 9 июня утвердил новую программу сотрудничества с Украиной. Речь о кредите в 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. Директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали решение Фонда.

Зеленский отреагировал на решение Совета директоров МВФ

Деньги от МВФ предназначены для преодоления последствий пандемии COVID-19. Об этом напомнил украинский лидер Владимир Зеленский в твиттере в ночь на 10 июня.

Главное о решении МВФ Фонд утвердил новую программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов

Он отметил и то, что Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов – а это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально.

Новая программа поможет преодолеть вызовы, созданные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером,

– подытожил Зеленский.

Директор МВФ Георгиева отметила значительные риски

Директор – распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила следующее :

После кризиса 2014 – 2015 года Украина проводила правильную фискальную и денежно-кредитную политику.

Но вместе с этим осуществление реформ было неравномерным.

Теперь же возникла другая проблема, которая мешает реформам: гуманитарный и экономический кризис из-за COVID-19.

Новая программа станет опорой для усилий власти по преодолению последствий кризиса, обеспечивая при этом макроэкономическую стабильность и сохраняя достижения,

– выделила Георгиева.

Однако есть и негативные нюансы, о которых нельзя забывать:

Риски для новой программы сотрудничества с Украиной – очень большие.

Какой точно будет экономическая политика Украины – до сих пор не понятно.

Насколько длительным глубоким будет мировой кризис – неизвестно.

Из-за всего этого МВФ ухудшил прогнозы по ВВП Украины:

В 2020 году – падение ВВП даже не на 7,7%, а на 8,2%.

В 2021 – рост ВВП, но не на 3,6%, как предполагалось ранее, а только на 1,1%.

Более того, в 2022 рост будет лишь на уровне 3%.