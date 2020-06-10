Рада директорів МВФ, як і було обіцяно, увечері 9 червня затвердила нову програму співпраці з Україною. Мовиться про кредит у 5 мільярдів доларів на 18 місяців. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва і Президент України Володимир Зеленський прокоментували рішення Фонду.

Зеленський відреагував на рішення Ради директорів МВФ

Гроші від МВФ призначені для подолання наслідків пандемії COVID-19. Про це нагадав український лідер Володимир Зеленський у твіттері у ніч на 10 червня.

Головне про рішення МВФ Фонд затвердив нову програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів

Він наголосив і на тому, що Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 мільярда доларів – а це на 200 мільйонів більше, ніж планувалося спочатку.

Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером,

– підсумував Зеленський.

Директорка МВФ Георгієва наголосила на значних ризиках

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначила таке:

Після кризи 2014 – 2015 років Україна проводила правильну фіскальну та грошово-кредитну політику.

Та разом із цим здійснення реформ було нерівномірним.

Тепер же виникла інша проблема, яка заважає реформам: гуманітарна й економічна криза через COVID-19.

Нова програма стане опорою для зусиль влади щодо подолання наслідків кризи, забезпечуючи при цьому макроекономічну стабільність і зберігаючи досягнення,

– виокремила Георгієва.

Однак є й негативні нюанси, про які не можна забувати:

Ризики для нової програми співпраці з Україною – дуже великі.

Якою достеменно буде економічна політика України – досі не зрозуміло.

Наскільки тривалою та глибокою буде світова криза – невідомо.

Через все це МВФ погіршив прогнози щодо ВВП України:

У 2020 році – падіння ВВП навіть не на 7,7%, а на 8,2%.

У 2021 – зростання ВВП, але не на 3,6%, як вважали раніше, а лише на 1,1%.

Ба більше, у 2022 зростання буде лише на рівні 3%.

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