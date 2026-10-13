Он готовит изменения в алгоритмах управления Киевом. Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины рассказал, что в понедельник, 12 октября, на Штабе заслушал доклады о выполнении планов устойчивости городов и областей. По состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве.

Чтобы ускорить реализацию плана устойчивости Киева и гарантировать поддержку людям, президент провел ряд встреч. В частности, он обсудил проблему с представителями сектора безопасности, бизнеса и местного самоуправления.

Киевляне уже ощущают на себе последствия такой неподготовленности. Даже после единичных попаданий российских "Шахедов" значительная часть города остается без света и воды.

Защита энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, выполнение задач совместно с правительством и военными, понимание потребностей людей и рациональное изменение алгоритмов управления Киевом – мы готовим решения,

– Владимир Зеленский, президент.

Среди тех, с кем консультировался президент, были Василий Малюк, Иван Федоров, Игорь Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов. По словам главы государства, они выдвинули весомые предложения, однако впереди еще запланированы дополнительные встречи для оперативного реагирования на вызовы в сфере безопасности.

Отметим, что ситуация с энергетикой в столице остается крайне сложной. Еще в пятницу, 9 октября, во время совещания отмечалось, что городские власти практически полностью не выполнили необходимые меры по защите объектов. Из-за постоянных российских обстрелов киевлянам призвали заранее сделать запасы питьевой и технической воды как минимум на три дня, а также держать заряженными портативные зарядные устройства.