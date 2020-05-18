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Зеленский готовится уволить главу ФГИ Сенниченко, – СМИ

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Дмитрий Сенниченко
Дмитрий Сенниченко

Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом пишет журналист Сергей Лямец у себя на сайте PLTCS.

"…понятно, что это произойдет уже довольно скоро. Поэтому, по словам моего собеседника, Сенниченко практикует старый добрый метод: "коси, коса, пока роса", – пишет Лямец.

Как говорится в статье, как и во времена премьера Владимира Гройсмана, руководителями госпредприятий без конкурса ставят странных людей, и те осваивают схемы. Качество управления – крайне низкое. Интересы государства – не соблюдаются.

В качестве примера, он приводит ситуацию на Одесском припортовом заводе, где уже не Дмитрий Фирташ, а другие дельцы гоняют давальческие схемы, загоняя завод в долги. А "Центрэнерго" и госшахты теперь "осваивает" не Игорь Кононенко, а Игорь Коломойский.

Самым вопиющим примером "успешного" руководства Сенниченко, Лямец считает ситуацию на Объединенной горно-химической компании, где, по его мнению, ФГИ лоббирует интересы российских компаний.

"…после прихода Зеленского очень похоже, что россияне вернули себе ОГХК через своего старого партнера – компанию Glencore", – пишет он.

Лямец пишет, что Сенниченко отрицает любую связь между назначением в ОГХК выходца из Glencore Питера Дэвиса и планами продать ОГХК в пользу Glencore. "Наоборот, он говорит, что на компанию претендуют 16-18 покупателей, в том числе международные. Раньше было 12-14. Остапа несет, масштабы растут", – пишет журналист.

Журналист согласен с тем, что Сенниченко нужно менять, с командой, которая отвечает за управление государственными предприятиями. И еще – есть признаки того, что нужно возбуждать уголовные дела по факту процветающих хищений.

Как сообщалось, Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019. До этого работал в Укрпочте.

Согласно закону Украины "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда госимущества назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Новости Украины Фонд госимущества Украины Владимир Зеленский
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