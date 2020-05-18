Зеленський готується звільнити главу ФДМ Сенниченко, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Фонду держмайна Дмитра Сенниченко.

Про це пише журналіст Сергій Лямець у себе на сайті PLTCS.

"Зрозуміло, що це станеться вже досить скоро. Тому, за словами мого співрозмовника, Сенниченко практикує старий добрий метод: "коси, коса, поки роса", – пише Лямець.

Як йдеться в статті, як і за часів прем'єра Володимира Гройсмана, керівниками держпідприємств без конкурсу ставлять дивних людей, і ті освоюють схеми. Якість управління – вкрай низька. Інтереси держави не дотримуються.

Як приклад він наводить ситуацію на Одеському припортовому заводі, де вже не Дмитро Фірташ, а інші ділки ганяють давальницькі схеми, заганяючи завод в борги. А "Центренерго" і держшахти тепер "освоює "не Ігор Кононенко, а Ігор Коломойський".

Самим кричущим прикладом "успішного" керівництва Сенниченко Лямець вважає ситуацію на Об'єднаній гірничо-хімічній компанії, де, на його думку, ФДМ лобіює інтереси російських компаній.

"Після приходу Зеленського дуже схоже, що росіяни повернули собі ОГХК через свого старого партнера – компанію Glencore", – пише він.

Лямець пише, що Сенниченко заперечує будь-який зв'язок між призначенням в ОГХК вихідця з Glencore Пітера Девіса і планами продати ОГХК на користь Glencore. "Навпаки, він говорить, що на компанію претендують 16-18 покупців, в тому числі міжнародні. Раніше було 12-14. Остапа несе, масштаби ростуть", – пише журналіст.

Журналіст згоден з тим, що Сенниченка потрібно міняти з командою, яка відповідає за управління державними підприємствами. І ще – є ознаки того, що треба порушувати кримінальні справи за фактом процвітаючих розкрадань.

Як повідомлялося, Сенниченко став главою ФДМ 19 вересня 2019. До цього працював в Укрпошті.

Згідно із Законом України "Про Фонд державного майна України", глава Фонду держмайна призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.