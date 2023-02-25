Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, часть украинского общества отреагировала довольно негативно на то, что Зеленский стремится к встрече с лидером Китая.

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В то же время президент Украины подчеркнул, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.

"Сейчас нужно думать прагматично. Нам нужно "задушить в объятиях" Китай. Если нам удастся продвигать свой интерес путем прямых контактов с Китаем, то это нужно делать", – подчеркнул политический эксперт.

Почему Украине важно наладить связи с Китаем

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" убежден, что Украине нужно наладить связи с Китаем.

"Еще до полномасштабного вторжения России в Украину глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия много говорил о сотрудничестве с Китаем. Тогда он получил кучу справедливой критики, ведь он неправильно расставлял акценты", – отметил Клочок.

По словам политического эксперта, сейчас для Киева очень важны связи с Китаем по 2 причинам.

Украина может получить помощь, возможную в такой ситуации. Важно не допустить сотрудничества России и Китая. Такое сотрудничество уже сейчас есть, но Киеву нужно не допустить хотя бы его увеличение.

Валерий Клочок рассказал о перспективах отношений Украины с Китаем: смотрите видео

Как Киев может заинтересовать Пекин

По словам Клочка, украинским властям есть чем заинтересовать китайские власти.

Украина может быть интересна Китаю как транзитное государство в Европейский Союз. Следует показать, что такую функцию может выполнять не только Беларусь,

– подчеркнул политический эксперт.

Он добавил, что сейчас именно Минск остается для Китая своеобразным "окном" в ЕС. Киеву нужно изменить представление Пекина по этому вопросу.

Китай заботится о своих интересах

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" подчеркнул, что не следует считать вероятную встречу президента Украины с лидером Китая Си Цзиньпином "изменой". По словам Клочка, сейчас позиция Китая не является антиукраинской.

"В треугольнике Китай – Беларусь – Россия идет речь не об интересах Москвы, а прежде всего об интересах Пекина", – подчеркнул политический эксперт.

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