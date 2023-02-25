Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, часть украинского общества отреагировала довольно негативно на то, что Зеленский стремится к встрече с лидером Китая.
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В то же время президент Украины подчеркнул, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.
"Сейчас нужно думать прагматично. Нам нужно "задушить в объятиях" Китай. Если нам удастся продвигать свой интерес путем прямых контактов с Китаем, то это нужно делать", – подчеркнул политический эксперт.
Почему Украине важно наладить связи с Китаем
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" убежден, что Украине нужно наладить связи с Китаем.
"Еще до полномасштабного вторжения России в Украину глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия много говорил о сотрудничестве с Китаем. Тогда он получил кучу справедливой критики, ведь он неправильно расставлял акценты", – отметил Клочок.
По словам политического эксперта, сейчас для Киева очень важны связи с Китаем по 2 причинам.
- Украина может получить помощь, возможную в такой ситуации.
- Важно не допустить сотрудничества России и Китая. Такое сотрудничество уже сейчас есть, но Киеву нужно не допустить хотя бы его увеличение.
Валерий Клочок рассказал о перспективах отношений Украины с Китаем: смотрите видео
Как Киев может заинтересовать Пекин
По словам Клочка, украинским властям есть чем заинтересовать китайские власти.
Украина может быть интересна Китаю как транзитное государство в Европейский Союз. Следует показать, что такую функцию может выполнять не только Беларусь,
– подчеркнул политический эксперт.
Он добавил, что сейчас именно Минск остается для Китая своеобразным "окном" в ЕС. Киеву нужно изменить представление Пекина по этому вопросу.
Китай заботится о своих интересах
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" подчеркнул, что не следует считать вероятную встречу президента Украины с лидером Китая Си Цзиньпином "изменой". По словам Клочка, сейчас позиция Китая не является антиукраинской.
"В треугольнике Китай – Беларусь – Россия идет речь не об интересах Москвы, а прежде всего об интересах Пекина", – подчеркнул политический эксперт.
"Мирный план" от Китая: коротко
- Китай 24 февраля предложил "мирный план" для Украины и России. Предложение Китая о "политическом урегулировании украинского кризиса" опубликовало китайское министерство иностранных дел.
- На "мирный план" отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что частично согласен с документом, и там есть пункты, с которыми можно работать.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, ято в так называемом "мирном плане" Китая есть по меньшей мере один пункт, с которым украинская власть не согласна. В частности, речь идет о позиции Китая в отношении санкций против России. Кулеба подчеркнул, что, по мнению украинского руководства, санкции – это важный инструмент.