Такая встреча очень нужна, ее следует готовить и обязательно проводить. Об этом 24 Каналу рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999-2001 гг. Игорь Литвин. Он считает, что встреча Зеленского и Си Цзиньпина вполне вероятна.
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Хотя Литвин отметил, что в течение года Китай на разных уровнях поддерживал только диалог с Украиной.
Если бы у нас были попытки активизировать этот диалог, тогда мы бы спрашивали китайскую сторону об активизации встречи двух президентов не через год, а раньше,
– подчеркнул он.
По его мнению, чем раньше такая встреча состоится, тем больше надежд на то, что КНР отойдет от общих призывов к миру и переговорам и наконец определится с тем, откуда возникла ситуация, когда ядерное государство напало на соседнее государство, которое для китайцев также является стратегическим. партнером.
Исторические параллели
Он вспомнил, что в 1937 году Китай пережил ужасную трагедию так называемую "нанкинскую резню" (во время японо-китайской войны японские военные совершили преступные действия в китайском городе Нанкин – 24 Канал).
Можно провести параллели с событиями и войной, которая длится уже год на территории Украины. Если бы в 1937 году кто-то предложил бы Китаю "формулу", которую он сейчас предлагает Украине, призывая обе стороны сесть за стол переговоров, как тогда китайские люди и руководство страны это восприняли бы? Наверное, так же, как воспринимаем сегодня мы,
– отметил собеседник.
По его словам, не нужно призывать обе стороны прекратить конфликт, потому что одна сторона — агрессор, а другая сторона – защищает свою территорию и своих людей.
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Украина 2 года не имеет чрезвычайного и полномочного посла в Китае
Литвин предположил, что Си Цзиньпин не отважится на визит в Киев на сегодняшнем этапе полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Пока Китай не займет четкую позицию, которая определяла бы Москву, как агрессора, и не сделает соответствующие шаги к тому, чтобы Россия немедленно прекратила коварную оккупацию Украины, до тех пор ничего подобного ожидать нельзя,
– подчеркнул он.
По его личному мнению, Украина ничего не делает для того, чтобы такой вариант событий имел реальные перспективы.
"Украина 2 года не имеет чрезвычайного и полномочного посла в Китае. И это в то время, когда нам нужно, чтобы такой мировой игрок как КНР встал на сторону Украины, если Пекин декларирует такие миролюбивые шаги", - подчеркнул Игорь Литвин.
Встреча лидеров Украины и Китая: что известно
- 24 февраля на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" президент Владимир Зеленский подчеркнул, что стремится встретиться лично с Си Цзиньпином. Также отметил, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.
- В Пекине уже отреагировали на такое предложение: спикер МИД Мао Нин заявила, что Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами российско-украинского "конфликта".
- Отвечая на вопрос о заявлении Владимира Зеленского и возможности встречи с Си Цзиньпином, представитель МИД отметила, что позиция Китая относительно "кризиса" в Украине "последовательная и очень четкая".
- Мао Нин отметила, что суть состоит в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и способствовать политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь с привлеченными сторонами, включая Украину.