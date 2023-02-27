Така зустріч дуже потрібна, її слід готувати і обов'язково проводити. Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1999-2001 роках Ігор Литвин. Він вважає, що зустріч Зеленського і Сі Цзіньпіна цілком ймовірна.

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Хоча Литвин зазначив, що протягом року Китай на різних рівнях підтримував лише діалог з Україною.

Якби у нас були спроби активізувати цей діалог, тоді ми б запитували китайську сторону щодо активізації зустрічі двох президентів не за рік, а раніше,

– наголосив він.

На його думку, чим раніше така зустріч відбудеться, тим більше сподівань на те, що КНР відійде від загальних закликів до миру і перемовин і нарешті визначиться з тим, звідки виникла ситуація, коли ядерна держава напала на сусідню державу, яка для китайців також є стратегічним партнером.

Історичні паралелі

Він згадав, що у 1937 році Китай пережив жахливу трагедію так звану "нанкінську різанину" (під час японо-китайської війни японські військові вчинили злочинні дії в китайському місті Нанкін – 24 Канал).

Можна провести паралелі з тими подіями і війною, що триває вже рік на території України. Якби у 1937 році хтось запропонував би Китаю "формулу", яку він зараз пропонує Україні, закликаючи обидві сторони сісти за стіл переговорів, як тоді китайські люди і керівництво країни це б сприйняли? Напевно так само, як сприймаємо сьогодні ми,

– зазначив співрозмовник.

За його словами, не треба закликати обидві сторони припинити конфлікт, тому що одна сторона є агресор, а друга сторона – захищає свою територію і своїх людей.

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Україна 2 роки не має надзвичайного і повноважного посла в Китаї

Литвин припустив, що Сі Цзіньпін не наважиться на візит до Києва на сьогоднішньому етапі повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Поки Китай не посяде чітку позицію, яка б визначала Москву, як агресора, і не зробить відповідні кроки до того, щоб Росія негайно припинила підступну окупацію України, до тих пір нічого подібного очікувати не можна,

– підкреслив він.

На його особисту думку, Україна нічого не робить для того, щоб такий варіант подій мав реальні перспективи.

"Україна 2 роки не має надзвичайного і повноважного посла в Китаї. І це в той час, коли нам потрібно, щоб такий світовий гравець, як КНР, став на бік України, якщо Пекін декларує такі миролюбні кроки", – наголосив Ігор Литвин.

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