Соответствующие фото президента и руководителя ГУР на фоне трофейной птицы опубликовали в Офис президента Украины.

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Отмечают, что Зеленский вручил разведчикам награду президента Украины "Крест боевых заслуг", ордена, медали и погоны высших воинских званий. В частности, Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику ГУР Кириллу. Буданову и вручил ему ответные погоны.

Зеленский и Буданов были сфотографированы на фоне Ми-8

На опубликованных фото Зеленский вместе с Будановым стоит на фоне вертолета с характерной для военной техники окупантов надписью V.



Президент и глава разведки сделали общее фото с трофейной техникой / Фото Офиса Президента



Борт перегнали в Украину во время знаменитой операции "Синица" / Фото Офиса Президента



Вертолет доставил в Украину российский пилот Максим Кузьминов / Фото Офиса Президента



Цена такой "птички" стартует от 8 миллионов долларов / Фото Офиса Президента

Зеленский поблагодарил разведчиков

"Благодаря вам мы знаем, что планирует враг. Мы знаем его настроения, его слабые места. Благодаря вам и всем нашим силам обороны и безопасности украинцы чувствуют, что мы можем одолеть Россию в войне и что это будет историческим достижением современных поколений украинцев", – заявил президент в День военной разведки Украины.

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