Відповідні фото президента та керівника ГУР на фоні трофейної “пташки” опублікували в Офіс президента України.

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Зазначають, що Зеленський вручив розвідникам відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг", ордени, медалі та погони найвищих військових звань. Зокрема, Зеленський надав звання генерал-лейтенанта начальнику ГУР Кирилові Буданову і вручив йому відповідні погони.

Зеленський та Буданов сфотографувались на фоні Мі-8

На опублікованих фото Зеленський разом із Будановим стоїть на тлі вертольота з характерним для військової техніки окупантів написом V.



Президент та очільник розвідки зробили спільне фото з трофейною технікою / Фото Офісу Президента



Борт перегнали в Україну під час знаменитої операції "Синиця" / Фото Офісу Президента ​



Доставив в Україну вертоліт російський пілот Максим Кузьмінов / Фото Офісу Президента



Ціна такої "пташки" стартує від 8 мільйонів доларів / Фото Офісу Президента

Зеленський подякував розвідникам

"Завдяки вам ми знаємо, що планує ворог. Ми знаємо його настрої, його слабкі місця. Завдяки вам і всім нашим силам оборони і безпеки українці відчувають, що ми можемо здолати Росію у війні і що це буде історичним досягненням сучасних поколінь українців", – заявив президент у День військової розвідки України.

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